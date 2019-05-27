Спорт і прибирання в одному: на Харківщині влаштували еко-толоку

Тримати фігуру у формі і зберегти довкілля – на Харківщині активісти в невеличкому селищі Новопокровка влаштували незвичну толоку під назвою плогінг.

Такі толоки популярні нині серед європейців. Плогінг – це коли бігуни виходять на пробіжку із рукавичками та мішечками і, біжучи, прибирають сміття на узбіччях. Вигода подвійна – гарна фізична форма і чисте довкілля водночас.

Папір, пакети, пластикові і скляні пляшки – за півгодини бігу підтюпцем активісти наповнили з десяток мішків. І це тільки на околиці лісу. Трохи вглиб – і бігти вже нікуди не треба – на галявині просто посеред сосен та кущів справжнє сміттєзвалище. Весь непотріб одразу сортують, щоб здати на переробку.

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Здавши відходи багато не заробиш: за кілограм паперу – до півтори гривні, за кіло пластику – до восьми. Виручених грошей вистачає хіба що окупити транспорт або пофарбувати дитячий майданчик, чи придбати черговий сміттєбак для роздільного збору сміття. За три роки активісти встановили контейнери у всьому селищі.

Правильно поводитися зі сміттям активісти привчають односельців змалечку – у садочках та школах проводять інтерактивні заняття. Дорослих заманюють кулішем та йогою на природі. Однак доки охочих небагато – із семисот учасників екогрупи у соцмережі на цю толоку відгукнулися лише з десяток новопокровців.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Харкові з річки витягли тони сміття.

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