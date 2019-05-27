Спорт и уборка в одном: на Харьковщине устроили эко-субботник

Держать фигуру в форме и сохранить окружающую среду – на Харьковщине активисты в небольшом поселке Новопокровка устроили необычный субботник под названием плоггинг.

Такие субботники популярны сейчас среди европейцев. Плоггинг – это когда бегуны выходят на пробежку с перчатками и мешочками и на бегу убирают мусор на обочинах. Выгода двойная – хорошая физическая форма и чистая окружающая среда одновременно.

Бумага, пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки – за полчаса бега трусцой активисты наполнили с десяток мешков. И это только на окраине леса. Немного вглубь – и бежать уже никуда не надо – на поляне прямо посреди сосен и кустов настоящая свалка. Весь хлам сразу сортируют, чтобы сдать на переработку.

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Сдав отходы много не заработаешь: за килограмм бумаги – до полутора гривен, за кило пластика – до восьми. Вырученных денег хватает разве что окупить транспорт или покрасить детскую площадку или приобрести очередной мусорный бак для раздельного сбора мусора. За три года активисты установили контейнеры во всем поселке.

Правильно обращаться с мусором активисты приучают односельчан с детства – в садах и школах проводят интерактивные занятия. Взрослых заманивают кулешом и йогой на природе. Однако пока желающих немного – из семисот участников экогруппы в соцсети на этот субботник откликнулись лишь с десяток новопокровчан.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Харькове из реки вытащили тонны мусора.

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