Стріляють з флангів та зруйнованих будівель: тактика бойовиків на Донбасі

Двічі з мінометів і протитанкового гранатомета бойовики стріляли у районі села Водяне, били і поблизу Лебединського. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець поранений, розвідка доповідає про знищення двох окупантів.

Сталося все вночі на бойовому посту, коли в бійницю залетіла снайперська куля і поранила армійця. На допомогу побратиму кинувся 19-річний Олександр, коли в цей момент влучила друга куля. Снайпер чатував, коли на допомогу пораненому прийде підмога.

Попри снайперський вогонь, пораненого вдалося вчасно витягнути з поля бою та довезти до лікарні.

Позиції навпроти українських армійців російсько-окупаційні вояки чітко позначили. Однак стріляють переважно з флангів та зруйнованих будівель, швидко змінюючи вогневі точки.

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Гатять з приладами безшумної стрільби. Тож визначити, де засів стрілець, можна лише за слідом, який залишає куля на армійських укріпленнях.

Нагадаємо, ЗСУ знищили позиції ворога на Світлодарській дузі.

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