Сучасні світильники для дитячої лікарні у Кропивницькому від Фундації Течія

Вже вдруге протягом осені засновники ГО Фундація Течія Олег Крот та Юрій Лазебніков передали обладнання дитячій лікарні у Кропивницькому.

Від сьогодні спеціальний світильник допоможе хірургам проводити операції. Всього ж за період з 2018 року в компанії допомогли лікарні на суму понад чотири млн грн.

Така допомога вкрай важлива, розповідають представники громадської організації Фундація Течія.

Тож планують і надалі продовжувати благодійні проекти, долучаючи партнерів та небайдужих українців.

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Нагадаємо, Україна вийшла на світовий рівень виходжуваності недоношених діток.

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