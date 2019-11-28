Сучасні світильники для дитячої лікарні у Кропивницькому від Фундації Течія
Вже вдруге протягом осені засновники ГО Фундація Течія Олег Крот та Юрій Лазебніков передали обладнання дитячій лікарні у Кропивницькому.
Від сьогодні спеціальний світильник допоможе хірургам проводити операції. Всього ж за період з 2018 року в компанії допомогли лікарні на суму понад чотири млн грн.
Така допомога вкрай важлива, розповідають представники громадської організації Фундація Течія.
Тож планують і надалі продовжувати благодійні проекти, долучаючи партнерів та небайдужих українців.
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Нагадаємо, Україна вийшла на світовий рівень виходжуваності недоношених діток.
2019-11-28
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