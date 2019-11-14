Фонд Україна влаштував експозицію робіт дітей з Черкащини

Найкраща інвестиція – це інвестиція у дітей. Це добре усвідомлюють у Президентському фонді Леоніда Кучми Україна, який вже 16 років, підтримує обдаровану молодь із різних областей нашої держави. Цього разу таланти віднайшли на Черкащині, тамтешні майстрині створюють вражаючі картини, поєднуючи у своїх роботах одразу два стилі народного мистецтва – витинання та кераміку.

І саме завдяки благодійникам ці роботи продемонстрували у столиці.

Ще зовсім юні дівчата вже професійно володіють різними техніками народного мистецтва. Марія, 8 зі своїх 14 років працює із непростим матеріалом – глиною. А її подруга Ольга, маючи у руках лише ножиці та аркуш паперу, створює неймовірні візерунки.

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Дівчата навчаються у Черкаському багатопрофільному молодіжному центрі. Лише за останні півроку виготовили понад 25 шедеврів. А ще, мріяли, аби їхні роботи побачили якомога більше людей. І врешті, у столиці у музеї Лесі Українки вони презентують свою Щедру осінь.

Організувати експозицію у столиці самотужки юні мисткині із Черкас не змогли б. Тож допоміг їм Президентський фонд Леоніда Кучми Україна.

Уже 16 років Президентський фонд підтримує талановитих дітей із різних областей України. Під час презентації віртуозність гри на баяні демонструє стипендіат – Мар’ян Гушта. Це ще один знаний черкащанин, який підкорює світ своїм музичним талантом.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Дніпрі студенти отримали іменні стипендії Фонду Україна.

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