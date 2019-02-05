Свічки і мінімум посуду: що таке хюге і особливості інтер’єру

Європу дедалі більше захоплює хюге – це данський стиль затишку в оселі. Особливості – приглушене світло має налаштовувати на відпочинок після робочого дня. Комфортні дивани притягують до себе як магніт. Акцент на свічках, таке світло природніше за лампи розжарювання, і, звісно ж, квіти.

В оселі не повинно бути нічого зайвого, посуд ховають у спеціальні ніші. Так само легко вбудовуються кухонний гарнітур і побутова техніка. Подивитися чи подобатиметься вам новий інтер’єр, можна у віртуальному просторі – на планшеті зручно рухаються шафи.

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Цифрові технології допомагають і при готуванні – голос відомого шеф-кухаря навіть вкаже – куди поставити каструлю і що в ній робити.

Готують завдяки парі – страви виходять здоровішими. Але при цьому європейці хочуть щоб цифрові технології не займали так багато місця. Тому меблі в стилі кремнієвої долини нині не в тренді.

Тож сучасні квартири нагадують будівлі у Провансі або Баварії. Сучасні мешканці прагнуть бути ближчими до природи, навіть у серці мегаполіса.

До слова, Факти зібрали топ порад, як змінити інтер’єр своєї квартири, щоб легко та без хандри пережити зиму.

Опубліковано Лютий, 05 в 14:10



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