Тестування ліків від Covid-19 в Україні: що за препарат Біовен та які результати

Міністерство охорони здоров’я доручило провести клінічні випробування лікарського засобу Біовен при лікуванні важкохворих пацієнтів на Covid -19. Визначили 5 закладів.

Препарат діє не одразу, а поступово. Сировина для нього – плазма крові здорових людей, які мають антитіла до низки захворювань. З плазми видобувають імуноглобулін, який має підняти імунний захист організму. Вартість одного флакона препарату – понад 8 тис. грн.

Керівник компанії виробника каже – препарат застосовували і в Одесі і в Харкові вже для лікування Covid -хворих. Втім, великі надії і фармацевти-лікарі покладають на імуноглобуліни з плазми людей, які подолали Covid -19. Нині цю складову крові збирають у донорів у Сумах, Харкові, Дніпрі і Черкасах.

Для створення препарату саме проти Covid потрібно 300 літрів плазми крові.

Український фармвиробник веде дослідження разом із закордонними компаніями. І у вересні – серпні планують виготовити продукт.

Факти ICTV раніше писали про те, що почалося тестування ліків, які пришвидшують одужання від коронавірусу.

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