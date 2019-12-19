Транспорту не вистачає, серед людей штовханина: як Луцьк перейшов на е-квиток

Громадський транспорт Луцька повністю переходить на електронний квиток. Розрахуватися за проїзд можна або спеціальною карткою, або за допомогою мобільного додатка. Пенсіонерам картки дають безкоштовно. Введуть і можливість одноразового проїзду.

В місті ажіотаж – не вистачає транспорту, бо не всі перевізники на таке нововведення пішли. Тих, хто не захотів – з маршрутів зняли. Маршруток бракує, увесь транспорт переповнений. Люди набиваються всередину наче оселедці. Але, переважно, терплять, бо такі новації, кажуть, давно на часі.

Читайте: Дороги, транспорт та школи. Визначено найкраще місто для життя в Україні

Уже безкоштовно видали 65 тис. квитків пенсіонерам, школярам і студентам. І 80 тис. городян придбали собі картки по 35 грн. Для гостей міста невдовзі запропонують квиток на кілька поїздок.

Увесь транспорт на маршрутах працює у посиленому режимі. Водії нарікають: у такій тисняві проконтролювати, чи всі сплатили за проїзд – важко. Щойно ажіотаж стихне, пасажирів запускатимуть лише через перші двері.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як нелегальні перевізники витіснили рейсові автобуси на Луганщині.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.