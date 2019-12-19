Транспорту не вистачає, серед людей штовханина: як Луцьк перейшов на е-квиток
Громадський транспорт Луцька повністю переходить на електронний квиток. Розрахуватися за проїзд можна або спеціальною карткою, або за допомогою мобільного додатка. Пенсіонерам картки дають безкоштовно. Введуть і можливість одноразового проїзду.
В місті ажіотаж – не вистачає транспорту, бо не всі перевізники на таке нововведення пішли. Тих, хто не захотів – з маршрутів зняли. Маршруток бракує, увесь транспорт переповнений. Люди набиваються всередину наче оселедці. Але, переважно, терплять, бо такі новації, кажуть, давно на часі.
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Уже безкоштовно видали 65 тис. квитків пенсіонерам, школярам і студентам. І 80 тис. городян придбали собі картки по 35 грн. Для гостей міста невдовзі запропонують квиток на кілька поїздок.
Увесь транспорт на маршрутах працює у посиленому режимі. Водії нарікають: у такій тисняві проконтролювати, чи всі сплатили за проїзд – важко. Щойно ажіотаж стихне, пасажирів запускатимуть лише через перші двері.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як нелегальні перевізники витіснили рейсові автобуси на Луганщині.