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Транспортна війна на Луганщині. Як нелегальні перевізники витіснили рейсові автобуси

Справжня транспортна війна точиться на Луганщині. Усі перевізники, які втекли від російської окупації, перемістилися до нового центру області – Сєверодонецька.

Але легально працювати особливо не поспішають, нині 70% пасажирів перевозять незаконні маршрутники. Вони вчинили справжній колапс у регіоні і не несуть жодної відповідальності.

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На відміну від автобусів з офіційно дозволеними маршрутами, нерегулярні перевізники не дотримуються жодного графіка, виїздять щойно заповнюється салон.

Тож пасажирам не потрібно чекати визначного часу відправлення. Через це офіційні перевізники зазнають збитків і зменшують кількість рейсів.

Обласна влада про транспортні проблеми знає, але переконує, що не має компетенції для втручання.

Поки державні органи з’ясовують, хто має розбиратися у транспортній проблемі, щороку нерегулярники здійснюють близько 500 тис. перевезень по області і близько 100 тис. до Росії. А із мільйонів заробітків нелегальних перевізників до бюджету не надходить жодної копійки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая новим головою Луганської ОДА.

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