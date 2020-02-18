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Три поради відомого професора із США для захисту від коронавірусу

Згідно останніх даних 2% від всіх інфікованих коронавірусом помирають, це в 20 разів більший показник ніж смертність від звичайного грипу. Відомий американський вірусолог Ейлін Марті радить робити щеплення проти грипу та пневмонії щоб зменшити наслідки ймовірного коронавірусу.

Навіть якщо більшість доказів вказує на те, що він передається лише крапельним шляхом, пам’ятайте, що коли люди кашляють або чхають, це забруднює навколишнє середовище. Безумовно, найчастіше зараження відбуваються через дотики до інфікованої людини, або зараженої поверхні.

Тримайте руки в чистоті, це насправді дуже важливо. Інша річ, що люди, які найтяжче переносять хворобу, зазвичай мають ще якусь інфекцію. Вони можуть мати Kovid-19 і звичайний грип, або пневмонію. Існують вакцини і від грипу, і від певних типів пневмонії. Зробіть щеплення, прийміть ці вакцини, щоб не мати гірших результатів. Деталі у сюжеті Юлія Ярмоленко із Голосу Америки.

Нагадаємо, на добровільний карантин на тлі розповсюдження нового типу коронавірусу можуть відправити близько 100 людей.

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