Евакуація українців з Китаю: на карантин відправлять близько 100 людей

На добровільний карантин на тлі розповсюдження нового типу коронавірусу можуть відправити близько 100 людей.
Йдеться про українців, яких евакуюють з Китаю, екіпаж літака, іноземних громадян, які прибудуть разом з ними, та інших людей, які з ними контактували.
Про це під час брифінгу повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.
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– Ми шукаємо локацію, де буде можливість мати 100 й більше приміщень для того аби була змога забезпечити як для цих осіб, котрі є, так і для непередбачених випадків ще пару кімнат, – повідомила Скалецька.
Нагадаємо, для розміщення евакуйованих з Китаю українців наразі розглядають 12 об’єктів. Триває їх аналіз для того, аби в України було кілька варіантів щодо місця для карантину.
Зазначені об’єкти мають бути комфортними для перебування людей і безпечними.