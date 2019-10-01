У Бресті проходить турнір з міні-футболу для людей з пересадженими органами

Уже кілька років вони живуть із пересадженими органами, але це не заважає їм займатися спортом. Цими вихідними перша в історії команда пацієнтів після трансплантації представлятиме Україну на міжнародному міні-футбольному турнірі в Білорусі. Учасники та організатори прагнуть довести, що люди з донорськими органами – живуть повноцінним життям.

Вони не відмовляють собі в задоволенні пограти в футбол, хоча в кожного з них пересаджене серце, печінка чи нирка. Звісно, професійний спорт для таких людей недосяжний. Утім, це не заважає прогулятися базою київського Динамо та отримати пам’ятні подарунки з рук славнозвісного ветерана киян – Володимира Мунтяна.

Михайло вже майже 10 років живе з печінкою свого брата. Саме йому він присвячує участь в турнірі.

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Головна мета учасників не лише підтвердити назву турніру Трансплантація – це життя, а й привернути увагу до того, що в Україні пересадки органу – одиничні операції, тому наші співвітчизники змушені їхати закордон. А багато хто так і не дочекався рятівної трансплантації, бо не вистачає і грошей або часу. Тому організатори закликають українців свідомо ставати донорами, адже така практика існує по всьому світу.

Турнір з міні-футболу, де окрім української команди будуть представники Польщі, Білорусі та Росії, стартує цієї п’ятниці в Бресті. І кожен прагне тут не стільки виграти, скільки довести, що трансплантація це не вирок, а життя.

До слова, 66 тис померлих від раку щорічно – чому в Україні не роблять трансплантацію кісткового мозку.

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