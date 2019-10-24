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У Дніпро випустили тонну товстолобів – яка від них користь

У Києві громадські активісти разом із працівниками рибпатруля запустили у воду товстолоба, який з’їдає зелене латаття на Дніпрі, що так непокоїть киян.

Активісти подібні акції проводять уже не вперше. Цього разу випустили тонну товстолобів. На їхню закупівлю витратили близько 30 тис. грн., які збирали самотужки.

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Та перевага товстолоба у тому, що його важко упіймати. Відтак ймовірність, що нові мешканці Дніпра потраплять на гачок – мізерна. До того ж, уже з 1 листопада на водоймах Київщини набуває чинності заборона вилову на зимувальних ямах.

До слова, Факти ICTV розповідали про місця зимової риболовлі у Києві.

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