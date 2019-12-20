У Києві виступив кларнетист Маріано Рей: як зустріли глядачі
На сцені національної філармонії у столиці виступив відомий аргентинський кларнетист Маріано Рей. Лунали твори Гуаставіно, П’яццоли, Вебера.
За 35 років професійної діяльності Маріано записав 65 альбомів. Крім кларнета, він володіє ще й саксофоном та віолончеллю, а також успішно викладає. Та не зважаючи на досвід, перед кожним концертом хвилюється.
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Щасливий і юний скрипаль-віртуоз Ілля Бондаренко, розповідає, що виступати з майстром для нього велика честь і відповідальність.
Організувало концерт Маріано Рея Посольство Аргентинської республіки в Україні. Глядачі кажуть, що концерт став справжнім передноворічним подарунком.
Нагадаємо, Village Underground Band провели у Києві благодійний концерт для онкохворих дітей.