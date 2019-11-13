У Києві з’явиться проспект Любомира Гузара

У Києві з’явиться вулиця Любомира Гузара. Ініціативу вшанувати пам’ять очільника української греко-католицької церкви просували активні кияни протягом 2 років. Ідею підтримали представники майже всіх конфесій, які нині діють в Україні, громадські організації, навчальні та медичні заклади.

Ім’я Блаженнійшого Любомира Гузара хочуть присвоїти проспекту на Відрадному. Там на честь космонавта Комарова у 60-х роках назвали вулицю. Ініціатори перейменування кажуть, що Володимир Комаров справді був героєм, перший двічі літав у космос. Але до Києва жодного стосунку не мав. Натомість Любомир Гузар зробив для України надзвичайно багато.

Читайте: У Києві перейменували вулицю на честь Джона Маккейна

Любомир Гузар очолював Українську греко-католицьку церкву 10 років. Він переніс релігійний осередок зі Львова до Києва. Свого часу був одним із кандидатів на папський престол. Підтримував учасників Революції гідності і відстоював Україну у війні з Росією.

Противників перейменування чиновники заспокоюють: після зміни назви вулиці жодні документи перероблювати не треба. На черзі у Київраді ще 12 проектів перейменування. Здебільшого – це невеликі вулиці. Натомість остаточне рішення щодо проспекту Комарова мають ухвалити найближчим часом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Рада підтримала перейменування Переяслава-Хмельницького.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.