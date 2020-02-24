У Києві запустили сервіс Шеф-кухар за викликом: ціни та перелік послуг

У Києві з’явилася нова послуга, тепер можна замовити вечерю від професійного кулінара в себе вдома. Кухар купить продукти, приготує, засервірує стіл і прибере своє робоче місце. У меню є все, що душа забажає, від дерунів та суші до майстер-класів з відкриття устриць та приготування домашньої італійської пасти.

Крім застіль, для вас можуть влаштувати майстер-клас, наприклад, з приготування морозива. Ціни за послуги стартують від 100 грн. Платформу створили для того, щоб дати можливість українським кухарям підзаробити. Адже, як кажуть розробники, наші кулінари недооцінені. Деталі у сюжеті Наталії Кулик.

Нагадаємо, у Німеччині фастфуд стає корисним. Тепер там у бутерброди кладуть не жирну ковбасу, а фініки, яблука, насіння гарбуза та інші продукти здорового харчування.

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