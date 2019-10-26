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У Тернопільській області щеплений чоловік захворів на дифтерію

Смертельно небезпечна дифтерія поширилася на Тернопільщині. У 47-річного чоловіка підтвердили випадок цієї недуги. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Хворий проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей, чоловік контактував з трьома людьми.

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Чоловік був вакцинований від дифтерії у 2017 році, що не дало розвинутися ускладненням, але чи були щеплення у попередні роки, невідомо.

Перші симптоми дифтерії – підвищена температура, загальне нездужання, біль у м’язах. За 2-3 дні на мигдалинах з’являється характерний білий наліт, що згодом стає щільним і сірим.

Нагадаємо, раніше дифтерію зафіксували в Ужгороді, де захворіли 15 студентів вишу. Також перший випадок цієї хвороби зафіксували і у Києві.

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