Дифтерія у Києві: батьки хворого школяра підробили довідку про щеплення

Дифтерія уже в Києві. Випадок захворювання підтверджено у 9-річного школяра. Хлопчик захворів 16 жовтня, лише через 2 дні мама звернулася до медиків. На щастя, збудник не токсичний і зараз дитина у задовільному стані. Протидифтерійну сироватку йому не вводили, бо не було потреби.

У закладі такому діагнозу дивуються. Переконують: дитина мала всі щеплення. Перед першим вересня його батьки надали довідку. Виявилося, що вона у хлопчика сфальшована. Це підтвердили і лікарі поліклініки, де дитина стоїть на обліку. Нібито батьки хлопчика більше довіряли нетрадиційній медицині і не зробили дитині необхідне щеплення.

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Спалах дифтерії почався на Закарпатті нещодавно у студентів-індусів, які навчаються в Ужгородському університеті, 15 госпіталізували в інфекційну лікарню, заклад на 10-денному карантині.

Зараз на Закарпатті відбувається чемпіонат України з гімнастики, куди з’їхались сотні дітлахів, яким теж слід обмежити контакти в місті. В Ужгороді буквально за день щепилися від недуги тисячі людей, вакцина по країні є.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві 9-річний хлопчик захворів на дифтерію.



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