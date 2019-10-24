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Бум вакцинації від дифтерії на Закарпатті: чи вистачить сироватки на всіх

На Закарпатті зафіксовано спалах дифтерії, там лабораторно підтвердили хворобу у 23-річного студента-індуса, який навчається в Ужгородському національному університеті, заклад закрили на десятиденний карантин. В інфекційній лікарні Ужгорода 15 студентів-індусів.

Дифтерія дуже небезпечна хвороба, у випадку епідемії смертність набагато вища за кір, хворого рятує лише вчасно введена сироватка. Єдиний спосіб вберегтися від дифтерії – вакцинуватися. Робити щеплення слід дітям і дорослим кожні 10 років.

Читайте: Що таке дифтерія і чому важлива вакцинація

В Ужгороді всі масово кинулися щепитися від дифтерії, у черзі стояли по сорок хвилин. Медики запевняють, що вакцини достатньо.

Достатньо вакцин і на Черкащині. Тут активно почали щеплюватись від дифтерії з початку вересня. Масово вакцинуються і в столиці, у комунальних медзакладах щеплення всім охочим роблять безкоштовно.

Цього року в Україні вже офіційно підтверджено три випадки дифтерії. Медики нагадують, що хвороба вкрай небезпечна, смертність сягає 50%, якщо вчасно не ввести протидифтерійну сироватку.

Нагадаємо, Закарпатська область звернулася до МОЗу з проханням отримати сироватку для лікування дифтерії.

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