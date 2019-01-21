Україна підняла ударні вертольоти – навчання десантників на Приазов’ї

На передовій напруга не спадає. Ворог завдав 16 обстрілів по наших позиціях. Поранено одного українського захисника. Знищено одного бойовика.

З гранатометів та стрілецької зброї ворог обстріляв Павлопіль на маріупольському напрямку. А з протитанкового ракетного комплексу та гранатометів бойовики гатили по захисниках Кам’янки. Поблизу Водяного та Пісків працював ворожий міномет. Неспокійно було поблизу Хутора Вільний, Кримського та Красногорівки.

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Тим часом на Приазов’ї відбулись тактичні навчання десантників. Підрозділ десантно-штурмових військ був піднятий за тривогою та під прикриттям ланки ударних вертольотів здійснив переміщення 8 транспортно-бойовими вертольотами на один з флангів оборони, де виконав завдання із захоплення вигідного рубежу, зупинив противника, що намагався прорватися в глибину оборони наших військ та в подальшому здійснив його повне знищення.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві відкрили виставку фігур кіборгів і бійців ООС.

Опубліковано Cічень, 21 в 13:36



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