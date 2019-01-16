Краще за музей Тюссо! У Києві відкрили виставку фігур кіборгів і бійців ООС

У Києві до міжнародного флешмобу музейних селфі долучився національний музей історії України у Другій світовій війні. Музей працює до 18.

За таких умов вхід безкоштовний. Можете ходити територією хоч і цілий день. Причому працівники закладу подбали, щоб відвідувачі не дуже довго мерзли на вулиці. На території музею вони розмістили спеціальні знаки.

У музеї представлені мільйони експонатів другої світової війни. Є й ті, що привезені вже з Донбасу: із нинішніх бойових дій. Це кулі і потрощені авто. Одна з найцікавіших експозицій – Наші. Це унікальні силіконові фігури – точні копії сучасних захисників України, зокрема тих, хто брали участь у боях за Донецький аеропорт: Павла Чайки, Валерія Красняна, волонтерки Яни Зінкевич.

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Ці скульптури унікальні. Вони точно копіюють зовнішність реальних прототипів: до пор шкіри та зморшок. Сотні фотографій, не одне відео, заміри черепа і шиї. Процес виготовлення силіконової фігури клопітний і дуже дорогий.

Якщо воскові фігури потерпають від спеки чи холоду, а на сонці плавляться, то ці фактично вічні. Українці навіть хочуть запатентувати технологію.

До слова, на Поштовій площі створять музей – постанова Ради.

Опубліковано Cічень, 16 в 13:56



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