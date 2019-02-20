Українська продукція у 190 країнах світу! Як держава посилює аграрну міць

Україна посилює свою аграрну міць. Нині нашу продукцію можна купити у 190 країнах світу. При чому держава нині підтримує і приватних фермерів, і переробну промисловість – саме за цим майбутнє. Адже продати закордон, наприклад, не яблука, а мармелад з них чи цукерки – значно вигідніше.

Кожна четверта гривня в гаманці держави – це результат роботи АПК. Торік зібрали рекорд – 70 млн. тонн, це вчетверо більше, ніж у 2000-х. Експорт продукції за останні 10 років подвоївся. Але серед найбільших перемог аграрної галузі не лише кількість, а і якість. Саме вона й допомагає завойовувати нові ринки.

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Але щоб локомотив розвитку не зупинився, наступний етап – переробка й експорт уже готової продукції. Нині чимало інвесторів звертають увагу на створення в Україні надсучасних виробництв. Щоб втримати людей, створюють комфортні умови праці й готові платити гідну зарплату, тільки б люди не їхали за кордон.

Досвід останнього десятиліття показав – Україна на аграрній мапі світу може бути серед лідерів, якщо налагодить переробку й експортуватиме кінцевий продукт.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що аграрний фонд виплатив державі 211,5 млн гривень дивідендів у 2016-2018.

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