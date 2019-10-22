Тероризували два райони: на Дніпропетровщині затримали рейдерів

На Дніпропетровщині спецпризначенці затримали банду рейдерів, яка протягом двох років тероризувала та тримала у страху фермерів та жителів двох районів області – Верхньодніпровського та Криничанського.

Це раніше судимі мешканці області. Будинки, де вони проживали, обшукали, вилучили зброю та балаклави.

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У ніч з 11 на 12 жовтня зловмисники спалили у селі Заріччя дві вантажівки та крамницю. На щастя з селян ніхто не постраждав.

Зробили це бандити після того, як троє фермерів відмовились платити їм данину – по 30 тис. грн. Поліція тоді відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Нині тривають слідчі дії аби встановити причетність цих осіб до інших злочинів.

Нагадаємо, на Київщині оголошено план Перехоплення для затримання групи невідомих, які здійснили постріли у водія автомобіля після ДТП.

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