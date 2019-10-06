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Як уберегтися від сезонних хвороб – поради лікарів

Перша хвиля вірусних захворювань вже поклала на лікарняні ліжка. Втім, осінь та зима – це гарна нагода звернути увагу на своє здоров’я і переглянути режими харчування, відпочинку і спортивних навантажень. Незабаром підуть нові хвилі респіраторних захворювань.

Корисні каші, м’ясо, риба, багато овочів, фруктів і зелені. Але не смажте, а варіть і запікайте.

Вживайте менше солодощів.

Натомість – витягайте сухофрукти і варіть узвари, додаючи шипшину, пийте чаї з корисними травами, ягодами – обліпихою, кизилом, глодом, барбарисом, цитринами й імбиром.

Лікарі радять і дорослим, і дітям обов’язково гуляти щодня за будь-якої погоди – свіже повітря підвищує адаптаційні можливості організму. І добирати одяг за комфортом.

Важливо мити руки після громадських місць, краще не відвідувати місця великого скупчення. Провітрювання у будинку, квартирі і на робочому місці.

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До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Великій Британії намагаються лікувати алкоголізм за допомогою екстазі.

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