Відбудова та інвестиції: на YES-2023 обговорили розвиток економіки України в майбутньому

Відбудову та відновлення України необхідно робити навіть під час війни – про це говорили на полях щорічної зустрічі Ялтинська європейська стратегія, яку традиційно організував Фонд Віктора Пінчука. Сотні іноземних гостей обговорювали українську перемогу, відновлення та інвестиції. Наша держава дійсно приваблива для міжнародних бізнесменів, однак світові компанії готові вкладати мільйони доларів лише у прозору економіку.

Не варто чекати завершення війни, щоб відбудовувати міста, – радить британський історик Ніл Фергюсон. Україна стане сучаснішою ніж була, навіть поруч із загарбницьким сусідом. Яскравий приклад – Південна Корея, яка у 1950 роках відновлювалася після нападу КНДР. Мирний договір країни так і не підписали, однак Сеул став одним із найпрогресивніших міст планети.

– Ми повинні пам’ятати, що ця війна може тривати, але ми не можемо чекати на мир, щоб розпочати відбудову України. І от аналогія, яку я навів з Південною Кореєю. Так, корейська війна технічно завершилася перемир’ям, але існує демілітаризована зона і нестабільний кордон між країнами. Однак економіка Південної Кореї – одна з найуспішніших у світі. Її ВВП на душу населення зараз вчетверо вищий, ніж в України, – зазначає історик, письменник, старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету Ніл Фергюсон.

Перспективи сильної економіки цілком реальні для України, утім без мільярдів доларів – це лише мрії. Поки що всі зароблені кошти Україна віддає армії, – пояснює на YES український прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Гроші іноземних партнерів спрямовують на соціальні виплати, тож він пропонує партнерам спеціальний механізм залучення фінансування, частина яких – заморожені активи росіян.

– Компенсаційний механізм буде складатися з трьох складових: компенсаційний фонд, куди, власне, будуть іти кошти, конфісковані у російських олігархів та Росії, як агресора; компенсаційна комісія, тобто міжнародна інституція, яка буде визначати, як ефективно використовувати кошти; і, безумовно, верифікований реєстр збитків, – пояснює прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У світі під арештом понад $60 млрд російських олігархів. Канада створила відповідний закон, щоб віддати гроші Україні. США вже передали перші $5 млн для реабілітації українських ветеранів. Та найбільше російських грошей у Європі, де не поспішають приймати рішення. Колишній британський прем’єр Борис Джонсон переконує, що розмови про це активні і росіяни мають заплатити за розв’язану війну.

– Я розмовляв з деякими людьми на цю тему. І виплата Україні заморожених активів – це реально. Кожна держава тепер має право розпоряджатися арештованим майном, це вже не приватна власніть. І Путін та його прибічники назавжди втратили будь-яке моральне право на ці гроші, – говорить експрем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

В офісі президента вказують на потенціал держави на кшталт Кремнієвої долини по-українськи. Міжнародних інвесторів уже ваблять таланти молодих українських математиків, інженерів та підприємців. Це фундамент трансформації. Американський фінансист Ларрі Фінк пронизаний оптимізмом щодо економічних перспектив України. Але в інвесторів є свої вимоги.

– Ніхто не хоче, щоб гроші працювали тільки на користь закритої групи людей. Якщо інвестори відчують, що вкладення капіталу тут чесне та справедливе, шлюзи відкриють і фінанси обов’язково надійдуть, – певен директор BlackRock Ларрі Фінк.

Сполучені Штати Америки готові щедро інвестувати, якщо Україна подолає корупцію.

– Ми всі будемо підтримувати Україну, поки вона не викине всіх росіян зі своєї землі. Коли люди боряться за свою свободу, це дає додатковий стимул для підтримки. Перше, чим Україна має опікуватися, аби забезпечити підтримку США – це боротьба з корупцією, оскільки ми витрачаємо на це гроші, і багато американців дратуються, якщо ці гроші замість того, щоб боротися з Росією, ідуть комусь в кишеню, – зауважує 43 президент США Джордж Буш.

Найбільшою загрозою для відновлення України може стати втома західних партнерів. Терміни завершення війни вплинуть на темпи повоєнної відбудови.

– Риторика Заходу потребує переосмислення і переформулювання. Іноземні партнери кажуть, що підтримка буде так довго, як треба, щоб Україні і справді допомогти, але швидко, і досягти головного результату – перемоги, – говорить представник США в НАТО Курт Волкер.

Відновлення потребують не лише українські міста, а й психічне здоров’я українців. Турбота про себе – не егоїзм, а відповідальність, – про це Олена Зеленська дискутувала з істориком Тімоті Снайдером, який спілкувався українською.

Україна цікава інвесторам у всьому світі, але нині нам вкрай потрібно швидко закінчити війну та побороти корупцію, Україна після перемоги має стати кращою версією самої себе, і тоді охочих допомогти нам не доведеться шукати.

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