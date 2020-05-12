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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Відкрились перукарні, літні майданчики кафе та ТЦ: як послабили карантин в Україні

В Україні вже другий день пом’якшення карантину. Напередодні в багатьох містах відкрили сквери, парки, літні тераси кав’ярень та ресторанів. В країні вже працюють 596 ринків.

Але кожен регіон чи місто вирішує самостійно – чи знімати обмеження, залежно від ситуації. Зокрема, в Чернівцях поки жодних послаблень не буде. Київ офіційно долучився до пом’якшень не повністю. А Львів лише готується.

Докладніше про послаблення карантину в Україні дивіться у збірному сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про реакцію українців на послаблення карантину.

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