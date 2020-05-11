Зайняті столики та переповнені парки: реакція українців на послаблення карантину

Українці радіють пом’якшенню карантину і масово виходять на вулиці. Але у масках далеко не всі, а навіть меншість. Проте заклади харчування намагаються ретельно стежити за безпекою на своїх літніх терасах, які заповнені вщент.

За дотриманням правил на літніх майданчиках стежитимуть спеціальні моніторингові групи. Якщо виявлять порушення, дозвіл на роботу скасують. У Львові тепер можна гуляти в парках, скверах, на дитячих і спортивних майданчиках. Відчинилися також книжкові та будівельні крамниці. Поки не працюють великі торгові центри, салони краси, магазини з одягом і взуттям. Чи відкривати їх – у місті вирішуватимуть 12 травня.

Радіють послабленню карантину і в Черкасах. На вулицях людей побільшало, але майже всі дотримуються дистанції. У парку Чайка відпочивають сім’ями або по двоє-троє людей. У багатьох із собою маски та антисептик. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення. Що залишиться закритим після 12 травня – читайте на Фактах ICTV.

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