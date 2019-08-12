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Відпочинок у Грузії 2019: морський, гірськолижний, винний і медичний туризм

Грузія добре підходить для поїздок вихідного дня. Морський відпочинок, гірськолижний, винний і медичний туризм. Гостинність грузинів не може не захоплювати. Їхня культура дивує та манить, а  тисячолітня історія по-справжньому вражає.

Грузія шанобливо береже традиції та активно розвивається.

Вона рухається за туристичними трендами. Країна вкладає мільйони ларі, відбудовує фортеці та навчає простих людей, як працювати з туристами.

Фортець і давніх храмів у Грузії чимало, тож здивувати туристів важко. Утім, історію Ахалцихської твердині вирішили відновити. Держава та інвестори вклали сюди щонайменше $35 млн. Півтора року роботи, і вона стала однією з найбажаніших серед мандрівників.

На семи гектарах дві частини: Верхня фортеця – історична, та Нижня – сучасна. Є готель, ресторан, кав’ярня, винний льох. Тут навіть, вінчають молодят. Якщо фортеця – серце Ахалцихе, то місцеві – її душа.

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Традиції, культура, пригоди, вино, гастрономія – туризм у Грузії в тренді. Аби його розвивати заснували державні програми. У маленьких селах і містах людей навчають основ сервісу, англійської, бухгалтерії та ведення екскурсій. Залучили понад 1600 грузинів, усе безкоштовно.

До слова, Грузія унікальна своєю архітектурою. Країна зуміла зберегти історичний колорит, при цьому активно розбудовує сучасну інфраструктуру.

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