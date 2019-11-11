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Факти / Відео / Україна

Вода погодинно або технічна: Гвардійське та Черкаське живуть без центрального водопостачання

Вода погодинно або технічна підвізна – понад 9 тис. жителів двох військових містечок – Гвардійського та Черкаського на Дніпропетровщині, вже не один місяць живуть у нелюдських умовах. Без центрального водопостачання і кілька військових частин. А все через аварійний водогін, що постійно прориває.

Свердловина забезпечує технічною водою тисячі військових та мешканців Черкаського і Гвардійського. Звідси цистернами щоденно вивозять близько 250 тонн води.

Серед військових частин, розташованих у селищах – легендарна 93-тя окрема механізована бригада. Бійці цього підрозділу захищали та тримали оборону найгарячіших позицій на передовій. І тут у військових мирні завдання – роздобути собі води.

Щодоби військовій частині треба 20 тонн. На дві казарми – 16 санвузлів. Нині ситуацію рятує те, що більшість військових на навчаннях.

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Питну воду в частину привозять з пансіонату, на території якого є свердловина. А якщо з кранів перестане текти резервна вода, є лазня на колесах.

А ось місцевим мешканцям ще складніше, у їхніх оселях води немає місяцями.

На аварійному центральному водогоні прориви ледь не щодня. Втрати води – до 80%. Бригади ремонтників часом до самої ночі латають дірки дерев’яними брусками.

На капремонт аварійного водогону грошей у влади немає.  Тож чиновники вирішили навесні будувати новий від Новомосковська. Він замінить найпроблемнішу ділянку старого трубопроводу, який забезпечує водою жителів 5 населених пунктів.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Луцьку масово зупиняють ліфти: пенсіонери та інваліди не можуть вийти на вулицю.

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