45-тисячний Світловодськ понад тиждень без опалення через борги Нафтогазу

На Кіровоградщині мерзне 45-тисячний Світловодськ. Опалювальний сезон тут мав розпочатися 2 листопада, але досі батареї в квартирах, школах, лікарнях холодні. Учні вже другий тиждень на канікулах, а в садочках об’єднують групи, щоб грітися. Місцеві жителі вийшли на мирний мітинг, щоб запитати у влади, коли ж буде тепло.

У райлікарні пацієнтів намагаються відпускати додому. Два дні тому тут запустили автономну котельню. Відділення потроху почали прогріватися.

18 років місто опалює підприємство Світловодськпобут, його спільно створила міська рада та приватна компанія. Та цього літа з’ясувалося, що міської ради серед учасників товариства вже немає. У приватній власності опинилися і міські котельні, а перед Нафтогазом у підприємства багатомільйонний борг.

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Власник підприємства стверджує, що все законно і посилається на рішення сесії міськради ще 2016-го року.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за кількома статтями. Міського голову відсторонено від посади. Йому, керівникам підприємства та державному реєстратору повідомлено про підозру. На котельні накладено арешт. Їхня ринкова вартість – 45 млн гривень.

Місцеві жителі вимагають повернути котельні місту, просять покарати винних у зриві опалювального сезону та оголосити надзвичайний стан у Світловодську. Місто боїться замерзнути.

Факти ICTV раніше писали про те, що у двох містах Львівщини режим НС через неготовніть до опалювального сезону.

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