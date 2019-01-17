Володимиру Горбуліну – 80: найвідоміші факти з біографії

Володимиру Горбуліну сьогодні 80, і це безперечно подія. Якби не він – сучасна Україна ймовірно була б іншою. Ракетник і вчений, державник, знавець геополітики, блискучий стратег, яких нині одиниці. Володимир Горбулін допомагав розбудовувати молоду країну з перших найскладніших років незалежності.

1992-го президент Леонід Кравчук запропонував досвідченому розробнику ракетно-космічних та авіаційних програм Володимиру Горбуліну очолити національне космічне агентство. І не помилився.

Агентство почало шукати можливості для співпраці із США, Євросоюзом, Китаєм, Індією і Японією. І у проекті Сі Лонч і у проекті першого і поки єдиного українського астронавта Леоніда Каденюка – велика частка заслуги Горбуліна – наголошує один з його найкращих друзів Леонід Кучма.

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Леонід Кучма знайомий із Володимиром Горбуліним з початку шістдесятих років ще з КБ Південне. Тому той закономірно опинився у команді другого президента України, який саме Володимиру Павловичу довірив очолити установу, яка приймала стратегічні рішення.

У кабінеті Горбуліна – улюблені фото Андрія Сахарова, сенатора Маккейна та заступниці генсека НАТО. Нацбезпекою та євроатлантичною інтеграцією Володимир Павлович опікувався на різних посадах. Нині він – перший віце-президент національної академії наук і закликає всіх політиків у виборчий рік продовжити реформи.

Друзі люблять Павловича за гострий аналітичний розум, ерудованість і почуття гумору.

До слова, Факти ICTV розповідали про річницю референдуму про незалежність.

Опубліковано Cічень, 17 в 17:54



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