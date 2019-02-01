Не думайте, що у вас 9 життів: як вберегтися від буруль, які звисають з дахів
Бурульки завбільшки з людину. У Харкові альпіністи знімають з будинків 100-кілограмові крижані глиби.
З відлигою місто буквально стало схожим на льодовиковий період. Ходити вулицями небезпечно.
Бурулі травмують людей й нівечать автомобілі. За два місяці – 10 тисяч скарг від містян.
Комунальники нарікають, просто не встигають обробляти заявки. І у всьому винуватять аномальну зиму.
– Якщо висять загороджувальні стрічки – не варто під них залазити, не варто показувати свою завзятість і нахабство, і лізти під це, показуючи, що у тебе 9 життів, – говорить координатор альпіністів.
Як не наразитися на небезпеку – у кожного свої правила: дивитися вгору, оминати стежки поблизу будинків, або взагалі зайвий раз не виходити на вулицю.
Дивіться: Погодні аномалії: -50 у США, у Польщі людей рятують від лавини
А у Львові інша небезпека над головою. Там понад 200 балконів в аварійному стані. Вони вражають цікавими архітектурними елементами – та можуть вбити.