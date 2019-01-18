Викрадена принцеса: секрет успіху українського мультфільму

Дивовижна історія про Людмилу та Руслана від вітчизняних аніматорів закохала в себе всю Україну. Мультик Викрадена принцеса з шаленим успіхом пройшов в українських кінотеатрах минулої весни.

Касові збори склали рекордні для вітчизняної анімації 36 млн грн. Тоді вдалося навіть перевершити голлівудський мультфільм Коко. За 9 місяців наш мультик вже побачили 1,5 млн. глядачів в більш як 50 державах світу.

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Одна з головний складових вдалого міжнародного прокату – якість анімації та герої, які зрозумілі одночасно для різних національностей. Творча команда Анімаград створювала мультик 5 років. Наших сценаристів консультували голлівудські аси, які працювали над Мадагаскаром та Володарем перстнів.

Цьогоріч , окрім Піднебесної, мультфільм покажуть у Південно-Африканській Республіці та Південній Кореї. Ну, а творча група вже активно працює над новими мультиками про Мавку та Роксолану.

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Опубліковано Cічень, 18 в 20:19



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