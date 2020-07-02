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Факти / Відео / Україна

Як донецький бойовик Ходаковський допоміг силам ООС знищити ворожі укріплення

На фронті напередодні російські окупанти відкривали вогонь чотири рази. Поранили одного нашого бійця. Гаряче поблизу Оріхового, Травневого, Авдіївки та Пісків. Українські військові кажуть, ворог гатить з усіх сторін. Але й отримують більш ніж адекватну відповідь. Втрати противника і в живій силі, і в техніці.

Донецький бойовик Олександр Ходаковський. Засновник терористичного батальйону Восток. На позиціях бойовиків, що на промзоні під Донецьком, він буквально коригує українську піхоту.

Українська розвідка детально вивчивши відео, на якому можна розгледіти ворожі цілі не забарилася із відповіддю. Дочекавшись, коли бойовики з цих позицій відкриють вогонь, у відповідь влучними пострілами знищили ворожі укріплення.

Результат – четверо окупантів ліквідовані, троє важко поранені. Ну і подяка бойовику Ходаковському.

Є чим похвалитися і королівській піхоті 24-ї бригади. Армійці ювелірним пострілом протитанкової ракети знищила дороговартісну систему відеоспостерження окупантів. Бойовики розмістили камеру на одній з пошкоджених ліній електропередач, і звідти могли корегувати артилерійський вогонь, а також робити супровід штурмових груп на Світлодарській дузі. Тепер не можуть.

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Загалом, червень для російських окупантів закінчився шаленими втратами. За даними розвідки 42 найманці ліквідовано, 58 поранено. Знищений ЗІЛ, Камаз, два російських міномети та один танк.

Не вдалим днем для бойовиків був і перший день липня. За даними розвідки, українські армійці знищили двох загарбників, ще трьох поранили. Одна вантажівка бойовиків підірвалась на вибухівці, чотири найманці загинули на місці. Та, попри серію втрат і невдач загарбники не відмовились від великих калібрів.

В лавах українського війська за вчора один поранений боєць. Його стан здоров’я задовільний.

Також кожну бригаду ООС посилять комплексами Javelin. Протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin передадуть у бригади, які нині воюють на Донбасі. Раніше їх використовували тільки у тилу.

Першу партію отримала бригада, яка готується до виходу на ротацію в зону ООС, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

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