Як економити на електроенергії – поради експерта та досвід українців

Зменшити суму у платіжках за електроенергію вдвічі – це реально. Навіть у літню спеку, коли так і кортить увімкнути кондиціонер, аби охолодити приміщення. Потрібно лише дотримуватись елементарних правил, про які ми частенько забуваємо. І йдеться не лише про те, аби вимикати світло, виходячи із кімнати.

На місяць за використання електроенергії кияни витрачають 400 грн, але є можливість цю суму зменшити вдвічі, запевняє експерт Антон Ковалишин.

Почати економити можна, навіть правильно розташувавши холодильник.

А це подалі від сонячних променів, особливо у спеку. Також на відстані від плити й батарей. І ззаду теж варто залишити простір.

Звертайте увагу на енергоощадну техніку.

Прилади найвищого класу – А, дозволяють зекономити споживання електрики від 30 до 50 %. Також вимикайте з розеток прилади, якими не користуєтесь і не залишайте на ніч техніку в режимі очікування.

Відмовитись від кондиціонера у спекотну пору ніяк, тож щоб зекономити варто під час його роботи зачиняти вікна. А щоб приміщення менше нагрівалося, використовуйте штори чи ролети.

Не зайвим буде влітку зменшити температуру нагрівання води у бойлері, економніше не вимикати прилад з розетки щодня, а дозволити приладу постійно підтримувати температуру.

Пральну машину чи посудомийку варто завантажувати на максимум, але обрати при цьому економний режим роботи.

Експерт підраховує, якщо змінити звичне електроспоживання, уже за перший рік можна накопичити суму, якої вистачить на придбання енергоефективного набору: двозонного лічильника, розумних розеток і на встановлення економних LED-ламп.

Краще прати чи прасувати, наприклад, вночі – це збереже не лише зайві тони вугілля на складах ТЕС, а й власні гроші. Адже з 23 вечора по 7 ранку в Україні діє нічний тариф – удвічі нижчий за звичайний. Аби цим скористатися, потрібно мати спеціальний двозонний лічильник.

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