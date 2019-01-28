Як переселенці можуть проголосувати на виборах президента України 2019

Паспорт України і довідка внутрішньо переміщеної особи – от і все, що потрібно переселенцям для того, аби проголосувати. Із ними прийти до відділу ведення Реєстру виборців, написати заяву і вказати, де ви хочете голосувати 31 березня. Такі відділи є при кожній райадміністрації.

– Ніяких інших документів не потрібно, достатньо цієї довідки і паспорта громадянина України, щоб змінити місце голосування, для виборців з АРК достатньо лише паспорта, – говорить Олександр Стельмах, керівник Служби розпорядника Держреєстру виборців ЦВК.

Складніша ситуація з військовими, які нині служать на передовій. За законом про вибори президента особливих умов для бійців Операції об’єднаних сил не передбачено. Бо закон враховує лише мирний час. Тож експерти та громадські організації переймаються, що цього року військові просто не матимуть змоги проголосувати.

– Чинний закон про вибори президента він не враховує специфіку голосування військовослужбовців. Якщо згадаємо вибори 2014 року, Верховна Рада тоді напередодні виборів внесла зміни до закону, якими спростила процедуру голосування, було передбачено, що так військовослужбовці включаються до уточнених списків за поданням командирів у день голосування. З собою так само повинні мати паспорт або військовий квиток, – коментує аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок.

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Вихід у 2014 році знайшли – парламентарі дали можливість проголосувати військовим за уточненими списками. Їх подавали прямо в день волевиявлення. Але це була правка одноразової дії. Нині ж народні депутати кажуть, спосіб безперешкодного голосування для всіх знайдуть, але як це буде – поки жодної конкретики.













Як переселенці можуть проголосувати на виборах президента України 2019 / 3 фотографии

До слова, Факти ICTV писали про те, що знадобиться українцям за кордоном для того, аби взяти участь у голосуванні.

Опубліковано Cічень, 28 в 11:03



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