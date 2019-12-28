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Як прикрашають вітрини до Нового року – топ найкрасивіших місць для селфі

Кльові ліхтарики, Санта-Клауси та величезні новорічні фотозони. Напередодні нового року українські декоратори намагаються перевершити одне одного в дизайні вітрин. Просто прикрашеними яликами вже нікого не здивуєш. Іноді за склом оживають сюжети фільмів, а від блиску вітражів неможливо відвести погляд.

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В українському Львові, можна повністю перейнятися магією Різдва. Власники крамниць і ресторанів перетворюють свої вітрини на витвори мистецтва. Здається, кожен хоче перевершити самого себе. Тут і стримана класика, і витончений монохром. А ще популярний нині екостиль. Дивіться більше на YouTube каналі Фактів ICTV.

Факти ICTV раніше писали про те, чому в Естонії можна законно зрубати ялинку в лісі та які правила.

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