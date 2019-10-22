Який компонент у вейпі може спричинити смертельне захворювання

Електронні сигарети, по іншому вейпи нині модна річ. Курять їх підлітки та завзяті курці в надії позбутися шкідливої звички. Та чи справді це менш шкідлива альтернатива класичним цигаркам. Що входить до складу вейпів і чому у США кажуть – електронні цигарки вже вбили 18 людей.

Курців світу сколихнула звістка: у Сполучених штатах померли 18 людей від куріння вейпів, понад тисячу захворіли серйозними респіраторними захворюваннями. Американці виявили високий рівень маслянистих речовин і наркотичних домішок у вейпах, вживання яких і спричинило хвороби та смерть.

Результати лабораторного тесту показали дуже високий рівень ацетату вітаміну Е у майже всіх залишках, що містять канабіс.

Дивіться: У США хочуть заборонити вейпи – причина

Власник магазину Костянтин нагадує – до складу рідини, яку випаровує вейп входить пропіленгліколь, гліцерин, нікотин і харчовий ароматизатор. Але у публікаціях про смерті було вказано – що там до складу рідини входив тетрагідроканабінол – похідний елемент маріхуани, до того ж ще й на маслянистій основі що дуже шкодить легеням.

Костянтин каже, додавати тетрагідроканабінол – це те саме, що додати наркотики. І легальні продавці цього не роблять.

Однак деякі країни вже заборонили використання вейпів, деякі обмежили. Костянтин вважає, що це наслідки лобіювання виробників звичайних сигарет. А ось американський експерт переконаний: вже за півроку використання вейпів можна помітити зміни в легенях.

Не менш шкідливий і сам нікотин, який є і в сигаретах, і у вейпах.

До слова, що таке вейп та чи шкідливі електронні цигарки для здоров’я.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.