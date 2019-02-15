Ями, тріщини та вибоїни: чому дороги Києва у жахливому стані

На дорогах Києва фактично скрізь – ями, тріщини, вибоїни. У Київатодорі відписали, що причина поганих доріг – їхня зношеність та різкі перепади температури. Тож карати, мабуть, доведеться зиму.

Багато людей сумлінно платять податки і не розуміють, чому не зі своєї вини мають витрачати величезні гроші на ремонт.

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Гаряча пора в майстрів автівок почнеться приблизно за два тижні-місяць. Поки ж найчастіше ремонтують ходову – підвіски, амортизароти, диски. І тут вартість ремонту вимірюється вже не в сотнях, а в тисячах гривень.

Найбільше нарікають кияни на дороги на вулицях Богатирській та Олени Теліги, Кирилівській та Великій кільцевій. Утім, тріщини, ями та вибоїни можна знайти фактично на будь-якій столичній дорозі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що комунальники Києва ремонтують дороги на небезпечних ділянках.

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