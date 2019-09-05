ЄС поновив експорт українських фруктів і овочів: чому перевіряли та чи безпечні

ЄС поновлює експорт українських овочів та фруктів. Україну включили до переліку держав, що претендують на звання вільних від карантинних мікроорганізмів.

Йдеться про кліщів та комах, які не шкідливі для людей, однак, можуть заразити продукцію, що вирощує Європейський Союз. Україна вчасно не подала документі, які б сертифікували якість експорту. Виробники занервували, а Українська плодоовочева асоціація заявила, що наші яблука та томати до ЄС можуть і не потрапити.

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Українські яблука з помідорами ледь не стали нон ґрата для ЄС. Ще в березні Євросоюз видав директиву, де просив кількох експортерів засвідчити відсутність у їхній продукції так званих карантинних організмів. Вони не шкодять людині, але можуть завдати клопоту європейським фермерам. Такі ж вимоги висунули майже 40 країнам світу, серед них і Україна. При цьому наші виробники стверджують, що українські овочі та фрукти, що експортують у ЄС бездоганні.

Україна експортує до ЄС майже 10% яблук, а ще баклажани, груші, перець і томати, їхні виробники могли постраждати найбільше.

Якби ситуація не вирішилась, збитки були б на десятки мільйонів доларів. А все через те, що Європа дещо змінила правила гри, а держава й фермери не могли домовитись, хто має готувати документ про безпечність продукції.

Врешті, профільному міністерству, наразі ліквідованому, та Держпродспоживслужбі вдалося переконати європейців, що Україна вільна від карантинних шкідників, 5 вересня експорт поновили.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк не виключає, що обмеження РФ на постачання нафтопродуктів, можуть створити проблеми в Україні.

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