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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україні дозволили експортувати молочну продукцію до Японії

Японія дозволила експорт молочної продукції з України.

Україні дозволили експортувати молочну продукцію до Японії

Японія включила Україну до списку країн, з яких дозволено імпортувати сире молоко і молочні продукти (включаючи масло і сир).

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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На сайті відомства також оприлюднені вимоги для ввезення для молока і/або молочних продуктів, що експортуються до Японії. Знайти їх можна у рубриці Міжнародне співробітництво – Вимоги країн світу.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, як перевірити молоко на свіжість, антибіотики і домішки в домашніх умовах.

Фото: Dreamstime

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