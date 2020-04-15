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Факти / Відео / Україна

Заборона на рибальство в Україні: скільки триватиме та які штрафи за порушення

На українських водоймах ловити рибу зась – в країні розпочався період нересту. Він триватиме залежно від водойм – до 10, 30 та 19 червня.

Нині у рибінспекторів гаряча пора, бо штрафи та кримінальна відповідальність браконьєрів не лякають. Під час нересту дозволено рибалити з берега на окремих ділянках і тільки однією вудкою.

Приміром, торік цієї пори зафіксували понад 36 тис. порушень. Подробиці у сюжеті Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи можна ходити на риболовлю під час карантину. 

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