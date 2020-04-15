Запрет на рыболовство в Украине: сколько продлится и штрафы за нарушение

На украинских водоемах ловить рыбу нельзя — в стране начался период нереста. Он продлится в зависимости от водоемов — до 10, 30 мая и 19 июня.

Сейчас в рыбинспекторов горячая пора, потому что штрафы и уголовная ответственность браконьеров не пугают. Во время нереста разрешено рыбачить с берега на отдельных участках и только одной удочкой.

К примеру, в прошлом году в это время зафиксировали более 36 тыс. нарушений. Подробности в сюжете Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, можно ли ходить на рыбалку во время карантина.

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