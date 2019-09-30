Закрили школу, клуб та пошту. Як врятувати село Леміщине від занепаду

З кожним роком з карти України зникає по два десятки сіл – за часи незалежності тільки офіційно зникло понад півтисячі населених пунктів. Молодь тікає до міст, села перетворюються на привиди – із десятком-двома жителями, бездоріжжям, відсутністю фельдшерських пунктів і магазинів. Хоча ще три-чотири десятки років тому там кипіло життя. Одним з таких сіл – Леміщине на Харківщині, на самісінькому кордоні з Росією. Там за останні 15 років закрили все, що можна – школу, клуб, пошту, дивом вціліла лише бібліотека.

Ще в радянські часи у Леміщиному було шість сотень жителів. Чи не кожен мав корову, працював у колгоспі. В магазині продавали харчі й одяг, був медпункт і школа. Нині на все село 25 душ. Лише влітку, коли приїжджають дачники, кількість жителів зростає до сімдесяти.

Дорога до Леміщиного – через поля та вибоїни, швидка з найближчого селища доїжджає за 40 хвилин і це влітку. Продукти два рази на тиждень привозить лавка. Розклад приїзду також залежить від погоди.

Дивіться: Діти вчитимуться в клубі та сільраді: на Прикарпатті грибок роз’їв 230-річну школу

Цього літа сюди навіть автобус відмовлявся їздити – ледь добилися, щоб приїздив хоча б раз на тиждень. Та розклад, кажуть, незручний – автобус повертається тільки надвечір, доводиться на цілий день лишати господарство. В селі немає пошти, газети привозять раз на місяць, мобільний зв`язок поганий. Єдина віддушина – бібліотека – селяни й досі дивуються, як вона вціліла.

Є навіть Гарі Потер – школярі зачитали його бодай не до дірок, каже бібліотекарка пані Тамара. По книжки їздять навіть із сусідніх сіл, а от чужинців з міста жінка боїться – бібліотеку, каже, вже давно хочуть закрити, а це чи не єдина ознака цивілізації.

Мальовничі краєвиди, озеро, заповідна зона із рідкісними рослинами – у Леміщиному можна було б створити еко-санаторій, кажуть люди – селити людей у порожні хати, їх продають за 3-4 тис. гривень. Та на таку реформу треба час, а його у Леміщиного просто немає – ще кілька років і село перетвориться на привид.

До слова, ремонт на словах. У Черкасах замість реконструкції даху написали про нього в газеті.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.