Житло для військовослужбовців коштом Кондитерської Корпорації Roshen

Найактуальнішим для військовослужбовців та членів їхніх родин залишається квартирне питання. Розв’язати цю проблему допомагає державі і український бізнес. Тож корпорація Roshen також долучилася до цієї ініціативи. І вже перші обжиті будинки радують своїх господарів.

Тож така вкрай важлива підтримка допомагає військовослужбовцям виконувати свій обов’язок, не турбуючись за родину.

Дивіться: До 250 відвідувачів за сеанс! У Дніпрі відкрили безкоштовну ковзанку від Roshen

Будинок у Броварах компанія передала у власність Міністерства Оборони і цього року розпочинає будівництво аналогічного будинку у Калинівці, Вінницької області. Адже допомога армії стала одним із важливих напрямків діяльності Корпорації.

До слова, єдиний в Україні! У Буковелі відкрили льодовий готель.

Опубліковано Cічень, 28 в 19:40



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.