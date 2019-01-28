Житло для військовослужбовців коштом Кондитерської Корпорації Roshen

Найактуальнішим для військовослужбовців та членів їхніх родин залишається квартирне питання.  Розв’язати цю проблему допомагає державі  і український бізнес. Тож корпорація Roshen також долучилася до цієї ініціативи. І вже перші обжиті будинки радують своїх господарів.

Тож така вкрай важлива підтримка допомагає військовослужбовцям виконувати свій обов’язок, не турбуючись за родину.

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Будинок у Броварах компанія передала у власність Міністерства Оборони і цього року розпочинає будівництво аналогічного будинку у Калинівці, Вінницької області. Адже допомога армії стала одним із важливих напрямків діяльності Корпорації.

До слова, єдиний в Україні! У Буковелі відкрили льодовий готель.

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