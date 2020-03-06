Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл ворога: загострення на Донбасі

Два постріли з важкої артилерії знищили вщент пів будівлі колишньої школи на Донбасі.

Утім, якщо під самим Донецьком, бойовики не стріляють, принаймні, при журналістах, на Світлодарській дузі гатять постійно. Тому перед тим, як піти на позиції, знімальній групі Фактів ICTV проводять інструктаж.

Метр за метром, кілометровими окопами журналісти йдуть до позицій, і раптово, потрапляють під обстріл.

Дочекавшись 5-хвилинної тиші, під супровід українських військових, знімальна група Фактів ICTV покидає позицію, а бойовики знову починають обстріл.

Подробиці у репортажі Владислава Круглова.

Раніше Факти ICTV писали, що на Донбас приїхав російський гумконвой.

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