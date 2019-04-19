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Золота Жар-птиця 2019: хто отримав головні премії

У Національному палаці мистецтв Україна пройшла одна з найвідоміших музичних премій Золота Жар-птиця. Перед гала-концертом – традиційна золота доріжка із зірками поп-музики.

Проривом року став гурт Ділемма, Народним хітом – дует Потапа та Олега Вінника. Гурт KAZKA отримав одразу два золотих пера премії Золота Жар-птиця – гурт року і хіт року. Співаком року став Сергій Бабкін, а Співачкою року Злата Огневич.

Дивіться: NK, Mozgi та Pianoбой: учасники Золотої Жар-птиці 2019

Музичний канал М2 був тим майданчиком, де вітчизняні поп-виконавці представили майже 300 нових музичних робіт.

Церемонія зібрала чимало відомих телезірок.

Президент StarLightMedia Олександр Богуцький – один з тих, хто добре знає, як починався український шоубіз.

До слова, MARUV представила кліп на пісню Siren Song.

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