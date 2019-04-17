NK, Mozgi та Pianoбой: учасники Золотої Жар-птиці 2019
Вже 18 квітня в Національному палаці мистецтв Україна відбудеться церемонія нагородження легендарної національної премії Золота Жар-Птиця 2019.
Цьогоріч за престижну нагороду боротимуться 55 українських музикантів. Серед них – Злата Огнєвіч, Alyosha, Олександр Пономарьов, Воплі Відоплясова, KAZKA. Також глядачі побачать яскравий зірковий концерт та унікальне світлове шоу.
Цього року організатори Золотої Жар-птиці, телеканал М2 та компанія Таврійські Ігри, відзначатимуть нагородами досягнення виконавців у 11 номінаціях. У кожній – по 5 артистів, з яких оберуть найкращого.
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За почесне звання Співачки року змагатимуться чарівні Андріана, Alyosha, TARABAROVA, Оля Цибульська та Злата Огнєвіч. Першість у категорії Співак року виборюватимуть Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Pianoбой, Kishe та Ivan NAVI. Беззаперечно хітове “поплакала – і стоп” привело KAZKA до трьох номінацій, серед яких, власне – Хіт року. Тут суперниками гурту стануть зірки Mozgi Entertainment та їхній трек Промінь, а також – співачки NK, Alyosha та Андріана.
Голосування за найбільш популярну в народі пісню року буде відкрито на інформаційному сайті Обозреватель.
До слова, Олег Винник в образі Зорро представив новий кліп.