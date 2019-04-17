Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Шоу-бізнес / Музика

NK, Mozgi та Pianoбой: учасники Золотої Жар-птиці 2019

Вже 18 квітня в Національному палаці мистецтв Україна відбудеться церемонія нагородження легендарної національної премії Золота Жар-Птиця 2019.

Цьогоріч за престижну нагороду боротимуться 55 українських музикантів. Серед них – Злата Огнєвіч, Alyosha, Олександр Пономарьов, Воплі Відоплясова, KAZKA. Також глядачі побачать яскравий зірковий концерт та унікальне світлове шоу.

Цього року організатори Золотої Жар-птиці, телеканал М2 та компанія Таврійські Ігри, відзначатимуть нагородами досягнення виконавців у 11 номінаціях. У кожній – по 5 артистів, з яких оберуть найкращого.

Дивіться: MARUV представила кліп на пісню Siren Song

За почесне звання Співачки року змагатимуться чарівні Андріана, Alyosha, TARABAROVA, Оля Цибульська та Злата Огнєвіч. Першість у категорії Співак року виборюватимуть Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Pianoбой, Kishe та Ivan NAVI. Беззаперечно хітове “поплакала – і стоп” привело KAZKA до трьох номінацій, серед яких, власне – Хіт року. Тут суперниками гурту стануть зірки Mozgi Entertainment та їхній трек Промінь, а також – співачки NK, Alyosha та Андріана.

Голосування за найбільш популярну в народі пісню року буде відкрито на інформаційному сайті Обозреватель.

До слова, Олег Винник в образі Зорро представив новий кліп.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чорноморські ігри 2019: українські пісні та нові зірки
Пам’яті Квітки Цісик: топ-5 кращих пісень
YUNA 2019: MARUV отримала чотири нагороди
Переможці Хіт-Конвеєра від М2 екранізували мюзикл на льоду в дебютному відео
Тобі ніхто не допоможе: у Києві напали на Злату Огнєвіч
Чий Крим, гастролі у РФ і зміна правил. Чому Україна не їде на Євробачення
KAZKA не поїде на Євробачення 2019
KAZKA вирушає у промо-тур перед Євробаченням 2019

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка