NK, Mozgi та Pianoбой: учасники Золотої Жар-птиці 2019

Вже 18 квітня в Національному палаці мистецтв Україна відбудеться церемонія нагородження легендарної національної премії Золота Жар-Птиця 2019.

Цьогоріч за престижну нагороду боротимуться 55 українських музикантів. Серед них – Злата Огнєвіч, Alyosha, Олександр Пономарьов, Воплі Відоплясова, KAZKA. Також глядачі побачать яскравий зірковий концерт та унікальне світлове шоу.

Цього року організатори Золотої Жар-птиці, телеканал М2 та компанія Таврійські Ігри, відзначатимуть нагородами досягнення виконавців у 11 номінаціях. У кожній – по 5 артистів, з яких оберуть найкращого.

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За почесне звання Співачки року змагатимуться чарівні Андріана, Alyosha, TARABAROVA, Оля Цибульська та Злата Огнєвіч. Першість у категорії Співак року виборюватимуть Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Pianoбой, Kishe та Ivan NAVI. Беззаперечно хітове “поплакала – і стоп” привело KAZKA до трьох номінацій, серед яких, власне – Хіт року. Тут суперниками гурту стануть зірки Mozgi Entertainment та їхній трек Промінь, а також – співачки NK, Alyosha та Андріана.

Голосування за найбільш популярну в народі пісню року буде відкрито на інформаційному сайті Обозреватель.

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