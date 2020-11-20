Про слезы, коронавирус и Новый год — интервью обновленной ВИА Гры

Недавно Константин Меладзе представил обновленный состав группы ВИА Гра. Новыми участницами стали Ксения Попова и София Тарасова — обе девушки родом из Украины. Ульяна Синецкая в коллективе с 2018 года.

В интервью Фактам ICTV певицы рассказали про работу в условиях пандемии, новые концерты, реакцию окружения и поделились своими планами.

— Сейчас у нас период, когда мы начали работать вместе. Мы ценим это время, потому что можем подготовиться, сделать новую программу, узнать друг друга лучше. Мы надеемся, что в ближайшее время у нас будет возможность практики, и мы сможем показать то, что мы сейчас готовим уже перед зрителями и отдаваться энергетически на 100%. Первое наше публичное выступление было на Вечернем Урганте, поэтому мы уже успели почувствовать какого это. Концертов еще не было, — говорит Ульяна Синецкая.

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Певицы поделились, что готовятся выпустить новые песни.

— Нам нравится вместе сотрудничать, мы поймали одну волну, одинаковые цели, видение того, как должна сейчас выглядеть группа, как мы должны себя представить, как петь. Мы артисты, готовые к тому, чтобы идти к общим целям. Константин (Меладзе, — Ред.) вдохновлен — ждем новые песни. У нас сейчас вышла потрясающая песня Рикошет, — добавила Ульяна Синецкая.

За время карантина коллектив соскучился за путешествиями и новыми впечатлениями.

— В первую очередь не хватает путешествий и концертов. Главное, чтобы никто не болел и все были здоровы. Хотим, чтобы это быстрее закончилось. Желаем всем здоровья и терпения, — делится Ксения Попова.

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Новые участницы поделились, как отреагировали их знакомые на новость о том, что теперь они — часть коллектива ВИА Гра.

— Мне кажется, моя мама давно так не плакала от счастья. Все очень рады за меня — постят, отмечают. Очень приятно, когда поддерживает не только Константин (Меладзе, — Ред.), семья, но еще и друзья, — говорит Ксения Попова.

София Тарасова отметила, что три дня на ее телефон приходили сообщения с поздравлениями.

— У меня был завален Instagram — я три дня не могла взять телефон в руки, потому что мне приходили новые уведомления. Все друзья в восторге. Написали и те люди, с которым я не поддерживала контактов. Все мои близкие рады — я присылаю им фото, а они говорят: вау, какая ты красавица, — сообщает София Тарасова.

Участницы коллектива поделились, что для них значит ВИА Гра.

— Это невероятные песни Константина Меладзе, которые связывают прекрасных девушек в разные периоды времени. Нашему коллективу уже 20 лет — это немало. Мы надеемся нашим составом подарить ему долгие годы и много новых красивых песен, — рассказала Ульяна. — Для меня ВИА Гра символизирует разные периоды моей жизни. С ней я пережила много — любовь, расставание, все на свете. В любой момент можно включить Алло, мам и плакать. Попытка номер пять и ты с подружками на дискотеке. Это самые приятные воспоминания и эмоции, — говорит Ксения Попова.

Певицы планируют отмечать Новый год в домашней обстановке.

— Этот год немного иной — мы привыкли уже выступать. Но в этом году будем с семьей — это тоже очень ценно и классно. Не нужно грустить, что не будем работать — мы еще свое возьмем, — говорит Ульяна Синецкая.

Девушки также общаются с бывшими участницами коллектива.

— Я общаюсь с Эрикой, ну и конечно нас очень поддерживает Вера (Брежнева, — Ред.). Она советует, нам как себя представить, правильно распределить свою энергию на сцене. Делится очень ценными секретами. Спасибо ей большое за это, — делится Ульяна Синецкая.

Участницы нового состава ВИА Гра пожелали своим поклонникам любви и вдохновения.

— Если говорить творчеством Константина, то любовь спасет мир. Мы желаем любви в сердце — пусть оно согревает ваши души, — пожелала Ксения Попова.

Ева Бушмина рассказала, почему распалась предыдущая ВИА Гра

Певица Ева Бушмина, которая была в ВИА Гре три года, вспоминает, что в последнее время основателю и продюсеру группы Константину Меладзе не писалось.

Меладзе-старший создавал хиты для популярного девичьего трио. Но ссоры с партнером Дмитрием Костюком, постоянные изменения в составе группы, его участие в телевизионных проектах, заставили продюсера отдалиться от девушек.

Фото: ВИА Гра, Ульяна Синецкая, София Тарасова, Ксения Попова