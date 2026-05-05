Учили произношение, чтобы петь со мной: как Валерия Вовк продвигает украинскую музыку в США
Построить музыкальную карьеру в США с нуля – вызов, на который решится не каждый. Для украинской певицы и автора песен из Одессы Валерии Вовк этот путь начался с детской мечты.
Творчество Валерии отличается эмоциональным вокалом и современным звучанием народной музыки. Видео ее выступлений собирают миллионы просмотров в соцсетях.
В 2018 году она получила стипендию Berklee College of Music, а после выпуска в 2022 году переехала в Нью-Йорк, где начала работать над собственной музыкой и выпускать авторские релизы, в частности альбом Кінець моїх шляхів.
В 2024 году Валерия Вовк совершила тур США в рамках Культурного десанта и вела активную культурную адвокацию Украины через музыку. В 2025-2026 годах она провела три благотворительных тура в качестве посла фонда Тихо і Mriya Inc, собрав более $70 тыс. на транспорт для ВСУ.
Бывший гитарист группы Брати Гадюкіни Андрей Партыка эксклюзивно для Фактов ICTV расспросил певицу о том, как работает индустрия в Соединенных Штатах, как Кобзарь Шевченко стал вдохновением для песен в Бостоне и как преодолеть страх перед неизвестным.
Валерия Вовк об обучении в Беркли
– Вы уже много лет проживаете в Америке. Там очень конкурентный рынок. Как вы на это вообще решились?
– Я с детства мечтала попасть в Америку, именно в Нью-Йорк.
Я слушала американских исполнителей, смотрела фильмы и сериалы. Видела, как герои моих любимых шоу поступают в большие музыкальные колледжи, и так у меня сформировалась мечта. Я стала этим жить.
Больше всего меня увлекал уровень и формат образования в Штатах, и я очень хотела когда-нибудь получить этот опыт.
– Во сколько лет вы попали в США?
– В 19.
– 19 — и сразу в Беркли?
– Да, сразу. Я начинала обучение в Беркли в Валенсии, в Испании, по программе First Year Abroad. А уже в 20 лет переехала в Бостон.
– Что вы почувствовали, когда попали в эту очень конкурентную и профессиональную среду самого топового музыкального вуза мирового уровня? К тому же в этой среде могут как поддержать, так и раздавить.
– У Беркли очень сильная поддержка не только академическая, но и психологическая. Там реально создают среду, в которой тебе комфортно развиваться.
Для меня это был совсем новый опыт. В Украине я тоже занималась музыкой, но это совсем другой уровень свободы. Ты сам выбираешь предметы, направление, можешь исследовать то, что тебе интересно.
И параллельно тебя готовят к реальной жизни, как стать профессионалом и самостоятельно строить карьеру.
– О карьере мы также обязательно поговорим, а пока – несколько советов, как адаптироваться на новом месте?
– Главный совет – быть честным с собой. Вкладываться в свое дело и верить в него. Искать связи, браться за разные возможности для роста, особенно в начале, не перебирать. Ты никогда не знаешь, куда приведет какая-нибудь встреча или сотрудничество, особенно в таком городе, как Нью-Йорк.
И еще – позволять людям помогать тебе и одновременно помогать другим, когда можешь.
Валерия Вовк об Украине в творчестве
– Какую первую песню в США вы написали?
– Во время первого семестра в Бостоне я брала класс по написанию вокальных партий – очень его любила. У нас была задача написать акапельное произведение.
Тогда я создала песню У полі, которая впоследствии вошла в мой первый EP (с англ. extended play — мини-альбом, — Ред.). Перед этим я была в Украине, читала Кобзарь и, наверное, очень вдохновилась, потому что взяла за основу сюжет Катерини Шевченко. Эту песню услышал гитарист и продюсер Микеле Ромео, который тоже учился в Беркли, и предложил вместе ее спродюсировать.
Сейчас смешно вспоминать, потому что демо было очень слабым по качеству и я пела все партии сама. Но именно благодаря этому мы вместе сделали мой первый EP во время Covid-19. Мы до сих пор сотрудничаем и выступаем вместе в Нью-Йорке.
– Вы еще и другие песни перепеваете? Видел в соцсетях.
– В 2022 году я глубже погрузилась в изучение украинской музыки: от народной до современной. Мне тогда очень хотелось заземлиться, найти более глубокую связь со своими корнями.
Вырастая в Одессе, я многого просто не знала и решила это наверстать уже во взрослом возрасте. Я начала записывать каверы на песни, которые открывала для себя, изучала их контекст и делилась этим с аудиторией. Чувствовала в этом большую ценность.
– Какие были ваши ощущения, когда началась полномасштабная война? Вы были далеко от Украины, но музыканты – это обычно чувствительные люди. Какие у вас были эмоции?
– Это было очень страшно. Я была в студии, записывала песню ночью, когда узнала о начале полномасштабной войны. Сразу связалась с семьей.
Сильнее всего помню это состояние, когда просыпаешься с утра, вспоминаешь, что произошло, и тебя накрывает страх. И ты просто начинаешь действовать.
Мы каждый день ходили на протесты, потом я начала их организовывать. И это меня многому научило. Я начала самостоятельно организовывать и протесты, и со временем – концерты.
– Вы выбрали путь делать карьеру в США с украинской музыкой. Что вас вдохновило?
– Я очень люблю украинский язык и хочу, чтобы его слышали не только украинцы, а весь мир. Чтобы его узнавали. Он невероятно мелодичен и нежен, и мне действительно доставляет удовольствие просто говорить на нем.
Со временем я поняла, что в украинских песнях я наиболее искренна, и люди это чувствуют, даже если не понимают языка. Ибо язык эмоций универсален.
Кстати, во время моего последнего тура американцы покупали билеты в нескольких городах, чтобы спеть со мной на сцене. И они выбирали именно украинские песни, учили произношение, репетировали и очень классно выступали. Это было невероятно.
– Эта идея мне очень близка. Что вы посоветуете послушать из своего репертуара нашим читателям?
– Я выпустила альбом недавно, который называется Кінець моїх шляхів. Я не думала, что он депрессивно так звучит, но как есть. Там есть песня с таким же названием.
Она о состоянии, когда ты находишь место, где тебе хорошо и спокойно, и больше не хочешь никуда убегать.
Сам альбом мы делали вместе с моим парнем Сантьяго Арамбуру. Он из Мексики, я из Украины, и получился очень интересный микс. На самом деле музыка там достаточно легкая и даже светлая.
Валерия Вовк о карьере в США
– Каким было начало карьеры после выпуска?
– После выпуска из колледжа я ощущала много давления и ожиданий от себя. Кажется, что после обучения ты уже должен четко знать, что делать дальше, но это не так. Ты остаешься один на один с собой и должен сам искать путь.
Я пробовала разные музыкальные направления и постепенно поняла, что пока я молодая, я могу позволить себе рискнуть и заниматься тем, что действительно люблю. И верить, что это меня куда-нибудь приведет.
– Прыжок в неизвестность ради удовольствия – это круто звучит. Конфуций говорил: “Занимайся любимым делом – так ты никогда в жизни не будешь работать”. Его цитирует много бизнес-тренеров, поэтому это, пожалуй, один из путей прожить жизнь счастливо.
– Это звучит красиво, но на самом деле ты целая команда для самого себя. Ты и менеджер, и продюсер, и SMM, и организатор концертов. Тебе нужно договариваться с людьми, считать бюджеты, делать постеры, продавать билеты, очень много всего.
Сейчас у меня уже постепенно формируется команда и становится легче. Я могу больше фокусироваться на музыке. Но сначала так не было.
– Этот путь все проходят. Я когда-то организовывал концерты, и один супермегатопменеджер медийного рынка пришел и спросил: “Ребята, у вас есть ведущий?” Мы говорим, что у нас нет, но у нас и денег на это нет, потому что очень маленький бюджет. Он говорит: “Ничего, я проведу этот концерт бесплатно”. И на этой стратегии человек достиг безумного успеха, очень большого успеха.
– В начале я часто соглашалась выступать ради опыта и новых контактов, что впоследствии привело к платным выступлениям и турам.
Когда я прошла в Беркли, у меня цель была развиваться как композитор и продюсер для того, чтобы продвигать свои песни.
После выпуска я рассматривала разные варианты работы в индустрии, потому что у меня не было финансовой поддержки и приходилось рассчитывать на себя. Но я решила сконцентрироваться на собственном проекте и начала его развивать.
Валерия Вовк о преодолении страхов
– Не страшно? Кстати, страх очень многим мешает вообще в жизни чего-то достичь. С другой стороны, это прекрасный инстинкт выживания. Он нужен. Но именно в творчестве или в карьере — в какой фазе отношений со страхом находитесь?
– Мне до сих пор страшно. Но я научилась с этим работать. Если страшно, просто идешь и делаешь, а дальше смотришь, что будет.
Страх – это не что-то плохое, это нормальный механизм. Но он не должен тебя останавливать. Если слушать только страх, можно вообще никуда не двигаться.
– Есть какая песня, которая помогает преодолеть страх?
– Песня, которая называется Не мовчи. Она о том, что нужно быть честным с собой, не прятать свои эмоции, не бояться жить, а проживать просто момент и смотреть, куда тебя жизнь поведет.
– Что вы можете сказать молодым людям, которые сейчас сомневаются. Ехать учиться в США или нет?
– Я думаю, что это очень круто, когда наша молодежь получает образование за границей и потом может использовать этот опыт. Опять же – в развитии.
К примеру, в моей ситуации это хорошо по многим причинам. Потому что, во-первых, если ты раньше вообще никуда не ездил, ты видишь мир, каким он может быть. Ты видишь, как живут другие люди вдали от твоего дома, и это очень сильно открывает твой разум, твое мировосприятие.
Во-вторых, образование действительно здесь очень сильное. Я когда-то мечтала, что весь этот опыт соберу и в будущем сделаю свою школу музыки в Украине. Я сейчас работаю учителем и, возможно, когда-нибудь к этому приду. Я думаю, что нам есть очень много чему поучиться.
Поэтому это отличная идея. Если есть такая возможность. К тому же сюда съезжаются учиться люди из разных стран. Это такой музыкальный хаб большой.
– Как насчет туров?
– Я выступила в десяти городах и собрала почти $20 тыс. в сотрудничестве с фондами Тихо і Mriya Inc на эвакуационные машины для военных.
Это был мой первый тур с авторской программой. Раньше я больше выступала с каверами и делала акцент на культурной адвокации: рассказывала об украинской музыке, композиторах, контексте.
В этот раз была только я, клавиши и моя музыка. Было очень волнительно, но я счастлива, что все прошло успешно. И очень благодарна всем, кто присоединился.