Учили произношение, чтобы петь со мной: как Валерия Вовк продвигает украинскую музыку в США

Построить музыкальную карьеру в США с нуля – вызов, на который решится не каждый. Для украинской певицы и автора песен из Одессы Валерии Вовк этот путь начался с детской мечты.

Творчество Валерии отличается эмоциональным вокалом и современным звучанием народной музыки. Видео ее выступлений собирают миллионы просмотров в соцсетях.

В 2018 году она получила стипендию Berklee College of Music, а после выпуска в 2022 году переехала в Нью-Йорк, где начала работать над собственной музыкой и выпускать авторские релизы, в частности альбом Кінець моїх шляхів.

Сейчас смотрят

В 2024 году Валерия Вовк совершила тур США в рамках Культурного десанта и вела активную культурную адвокацию Украины через музыку. В 2025-2026 годах она провела три благотворительных тура в качестве посла фонда Тихо і Mriya Inc, собрав более $70 тыс. на транспорт для ВСУ.

Бывший гитарист группы Брати Гадюкіни Андрей Партыка эксклюзивно для Фактов ICTV расспросил певицу о том, как работает индустрия в Соединенных Штатах, как Кобзарь Шевченко стал вдохновением для песен в Бостоне и как преодолеть страх перед неизвестным.

Валерия Вовк об обучении в Беркли

– Вы уже много лет проживаете в Америке. Там очень конкурентный рынок. Как вы на это вообще решились?

– Я с детства мечтала попасть в Америку, именно в Нью-Йорк.

Я слушала американских исполнителей, смотрела фильмы и сериалы. Видела, как герои моих любимых шоу поступают в большие музыкальные колледжи, и так у меня сформировалась мечта. Я стала этим жить.

Больше всего меня увлекал уровень и формат образования в Штатах, и я очень хотела когда-нибудь получить этот опыт.

– Во сколько лет вы попали в США?

– В 19.